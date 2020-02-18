В Тульской области госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

Двух сотрудников автомобильного завода Haval из Китая, недавно вернувшихся с родины, госпитализировали в Тульской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального минздрава.

«В ходе ежедневного осмотра медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода», — сообщили в ведомстве.

В больнице температура у мужчин не повышалась, и чувствуют они себя хорошо, отметили в минздраве.

В Москве 17 февраля из главного здания МГУ с повышенной температурой и признаками ОРВИ госпитализировали двух китайских студентов, еще одну учащуюся вуза доставили в больницу из общежития.

Меры предосторожности в России введены из угрозы распространения нового коронавируса, впервые обнаруженного в китайском Ухане в декабре 2019 года. От осложнений, которые он вызывает, скончались уже более 1780 тыс. человек.