Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек

Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек

Фото: incident_42 / Vk

В Топкинском районе Кемеровской области на федеральной трассе Р-255 столкнулись бензовоз и мазутовоз. Водитель бензовоза погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Из-за столкновения двух перевозивших горючие материалы автомобилей на трассе разлилось и загорелось топливо. На трассе в обе стороны ограничили движение, над устранением последствий ДТП работают спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные.

По предварительным данным, водитель мазутовоза из Томской области выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулся с бензовозом из Новосибирской области. «В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза», — сообщает пресс-служба.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф по Кемеровской области сообщили, что два человека из одной машины от госпитализации отказались.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».