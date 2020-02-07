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Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией

Валерий Гаркалин (Фото: Владимир Мышкин / Global Look Press)

Народного артиста России, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией. Об этом РБК сообщила его дочь Ника Гаркалина.

«Ситуация не критическая», — добавила она.

Ранее о том, что Гаркалина доставили в одну из больниц Москвы, сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, у 65-летнего актера появилась отдышка во время отдыха у себя дома. После осмотра врачи приняли решение поместить его в стационар, диагностировав пневмонию. О том, что Гаркалина привезли в больницу с пневмонией, сообщал также «Пятый канал».

Валерий Гаркалин — советский и российский актер. Он окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. С 1988 до 2001 года служил в Театре сатиры. В 2007 году Гаркалин стал актером Московского театра имени А.С.Пушкина.

Всенародную известность ему принесли роли в картинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Андерсен. Жизнь без любви».

Теги: госпитализация, актер, пневмония, новости РБК
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