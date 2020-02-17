Появилось видео сопровождения истребителями ВВС Сербии самолета Шойгу

Видео: Минобороны РФ / Twitter

Минобороны России показало видео сопровождения почетным эскортом истребителей Военно-воздушных сил Сербии самолета российского министра обороны Сергея Шойгу. Ролик опубликован в аккаунте ведомства в Twitter.

В министерстве рассказали, что группа МиГ-29 встретила борт и сопроводила его до Белграда.

Сергей Шойгу прибыл в Сербию с рабочим визитом. Там он встретился с главой сербского военного ведомства Александром Вулиным, а также президентом страны Александром Вучичем.

Глава государства подарил Шойгу охотничье ружье. Министр обороны России в ответ вручил ему альбом с его рисунками и работами по дереву. Вучич опубликовал фотографию подарка в Instagram.