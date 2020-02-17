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Появилось видео сопровождения истребителями ВВС Сербии самолета Шойгу

Видео: Минобороны РФ / Twitter

Минобороны России показало видео сопровождения почетным эскортом истребителей Военно-воздушных сил Сербии самолета российского министра обороны Сергея Шойгу. Ролик опубликован в аккаунте ведомства в Twitter.

В министерстве рассказали, что группа МиГ-29 встретила борт и сопроводила его до Белграда.

Сергей Шойгу прибыл в Сербию с рабочим визитом. Там он встретился с главой сербского военного ведомства Александром Вулиным, а также президентом страны Александром Вучичем.

Глава государства подарил Шойгу охотничье ружье. Министр обороны России в ответ вручил ему альбом с его рисунками и работами по дереву. Вучич опубликовал фотографию подарка в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8rKe_iJiUF/

В ноябре 2018 года истребитель ВВС Швейцарии в течение нескольких минут сопровождал самолет отряда «Россия», на борту которого находилась российская делегация и журналисты.

Теги: Минобороны России, Сергей Шойгу, Сербия, МиГ-29
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