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Швейцарский истребитель проводил борт с делегацией Лаврова в знак почета

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии несколько минут сопровождал самолет отряда «Россия», на борту которого находилась делегация главы МИДа Сергея Лаврова и журналисты. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Самолет отправлялся из Женевы в Москву. Перед тем, как развернуться и улететь, пилот истребителя отдал честь, поприветствовав российский самолет. Однако Лаврова на борту российского самолета не было, так как он улетел ранее на другом самолете.

ТАСС отмечает, что истребитель появился спустя полчаса после взлета самолета отряда «Россия» и сопровождал его около двух минут.

«Это в знак почета. Такое ранее уже было», — рассказали журналистам в российской делегации.

В ноябре 2016 года швейцарские истребители сопровождали самолет Ил-96-300, на котором российская делегация и журналисты кремлевского пула направлялась на саммит АТЭС. Президент России Владимир Путин назвал их «почетным эскортом».

Теги: Швейцария, истребитель, российская делегация
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