Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:14 МВД подтвердило подачу рапорта об отставке начальником полиции Москвы Общество, 19:11 Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях Технологии и медиа, 19:00 В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт Общество, 18:53 Ростехнадзор объяснил причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском Общество, 18:53 Блогер из Канады осталась в карантинном Ухане из-за кошки Стиль, 18:52 Соучредитель Capriole Investments: цена Bitcoin достигнет $100 000 Крипто, 18:45 В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны Общество, 18:38 Концертный директор Гуфа сообщил о бытовой травме музыканта Общество, 18:34 Проверки трансфертного ценообразования в финсекторе: миф или реальность Pro, 18:27 Кокорин сделал дубль в дебютной товарищеской игре за «Сочи» Спорт, 18:19 Разведенных родителей обязали оплачивать ребенку жилье. Что нужно знать Недвижимость, 18:11 Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:09 В пресс-службе главы Оренбуржья объяснили волнением его оговорку о войне Общество, 18:03
Общество ,  
0 

В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт

Международный аэропорт сирийского города Алеппо (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press)

Международный аэропорт сирийского города Алеппо возобновил работу спустя семь лет после закрытия. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минтранс Сирии. 

По данным агентства, в среду ожидается первый рейс из Дамаска в Алеппо, в ближайшие дни запланированы вылеты в сирийскую столицу и Каир. 

16 февраля телеканал Al-Mayadeen сообщил об освобождении всех населенных пунктов вокруг Алеппо сирийскими военными. Взяв под контроль промзону Лирмун, расположенную на северо-западе страны, военные расширили контроль над городами Хуритан и Андан и освободили все части района Джамиат аз-Захра на западе Сирии.

SANA сообщило об очередном ракетном ударе возле аэропорта в Алеппо
Политика

Власти Сирии закрыли аэропорт Алеппо 2013 году из-за ожесточенных боев между мятежниками и войсками сирийского президента Башара Асада в непосредственной близости от аэропорта. Впоследствии воздушная гавань перестала принимать регулярные пассажирские рейсы.

Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года. В ноябре сирийская армия отбила у боевиков около 40% восточной части Алеппо. Впоследствии в Минобороны России сообщили о «кардинальном переломе» ситуации в Алеппо. В частности, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков отмечал, что сделать это удалось «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих». По его словам, «фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена». 

В декабре 2016 году сирийские правительственные войска при поддержке российских военных освободили от повстанцев 60% восточного Алеппо и захватили квартал Тарик аль-Баб.

Теги: Сирия, Алеппо, аэропорт
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Политика
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter