В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт

Международный аэропорт сирийского города Алеппо (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press)

Международный аэропорт сирийского города Алеппо возобновил работу спустя семь лет после закрытия. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минтранс Сирии.

По данным агентства, в среду ожидается первый рейс из Дамаска в Алеппо, в ближайшие дни запланированы вылеты в сирийскую столицу и Каир.

16 февраля телеканал Al-Mayadeen сообщил об освобождении всех населенных пунктов вокруг Алеппо сирийскими военными. Взяв под контроль промзону Лирмун, расположенную на северо-западе страны, военные расширили контроль над городами Хуритан и Андан и освободили все части района Джамиат аз-Захра на западе Сирии.

Власти Сирии закрыли аэропорт Алеппо 2013 году из-за ожесточенных боев между мятежниками и войсками сирийского президента Башара Асада в непосредственной близости от аэропорта. Впоследствии воздушная гавань перестала принимать регулярные пассажирские рейсы.

Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года. В ноябре сирийская армия отбила у боевиков около 40% восточной части Алеппо. Впоследствии в Минобороны России сообщили о «кардинальном переломе» ситуации в Алеппо. В частности, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков отмечал, что сделать это удалось «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих». По его словам, «фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена».

В декабре 2016 году сирийские правительственные войска при поддержке российских военных освободили от повстанцев 60% восточного Алеппо и захватили квартал Тарик аль-Баб.