Концертный директор Гуфа сообщил о бытовой травме музыканта

Гуф (Алексей Долматов) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Все запланированные на февраль концерты Гуфа (Алексея Долматова) отменились из-за травмы рэпера. Об этом заявил концертный директор музыканта Эдгар Кеосаян, передает «Пятый канал».

«Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально», — сказал Кеосаян. По его словам, 6 марта Гуф уже выступит с концертом в Мурманске.

Ранее организаторы концерта Гуфа в Саратове сообщили, что рэпер не сможет выступить, так как у него сломаны два ребра.

В январе СМИ сообщали, что Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби, так как в ходе перелета из Таиланда в Россию он устроил дебош. Адвокат рэпера позже опроверг эту информацию. Он заявил, что Гуф в это время ожидал свой рейс в Москву из аэропорта Абу-Даби.