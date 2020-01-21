Рэпер Гуф опроверг сообщения о своем задержании в Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о своем задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете, сообщил его адвокат Сергей Жорин, передает ТАСС.

Он заявил, что ему удалось связаться с Гуфом по телефону. По его словам, сейчас рэпер находится в аэропорту Абу-Даби, ожидая своего рейса в Москву. «С ним все нормально», — отметил Жорин.

Ранее портал Super сообщил, что Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби. Источника информации портал не назвал. По информации ресурса, во время перелета из Таиланда в Россию рэпер устроил дебош, и во время пересадки в Эмиратах его доставили в полицейское отделение. Российское посольство в ОАЭ начало проверку после появившихся сообщений.