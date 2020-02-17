В пресс-службе главы Оренбуржья объяснили волнением его оговорку о войне

Денис Паслер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пожелавший, «чтобы каждую семью затронула война», оговорился из-за волнения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В пресс-службе рассказали, что в зале присутствовали 4 тыс. зрителей: ветераны, дети войны, труженики тыла. Поэтому выступать перед такой аудиторией было волнительно. «Волнительно еще и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи…» — рассказали в пресс-службе губернатора.

Ранее на YouTube появилось видео с выступлением Паслера, в котором он оговорился, выступая на концерте в честь открытия Года памяти и славы.

Ранее главу городского совета Керчи Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. В январе они и еще несколько чиновников посетили ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. На опубликованных после этой встречи фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручили блокадникам «символический хлеб» и памятные медали. Пользователи соцсетей раскритиковали действия чиновниц. Их возмутил контраст дорогой одежды представителей власти и дешевых подарков для ветеранов. Позже в пресс-службе горсовета уточнили, что блокадникам подарили пироги с мясом, которые испекла специально для них местная татарская община.