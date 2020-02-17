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«Аэрофлот» опроверг данные о полете лайнера на низкой высоте над Лобней

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет «Аэрофлота» летел на безопасной высоте над подмосковным городом Лобня. Так представитель авиакомпании прокомментировал РБК сообщения о том, что летевший из Шанхая в Москву лайнер летел очень низко над жилыми домами.

«Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолет двигался на безопасной высоте, без нарушений», — сказал представитель «Аэрофлота».

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Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев писал, что 18 декабря самолет «Аэрофлота» чуть не врезался в жилые дома в Лобне. Местные жители сообщали, что в тот день был сильный туман. По словам очевидцев, Boeing 777 летел «прямо в дома на улице Юности», однако в последний момент ушел на второй круг.

По данным Baza, при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево у лайнера сработала система предупреждения о близости земли, пилоты потеряли контроль над самолетом. Telegram-канал сообщал, что «Аэрофлот» уволил командира Boeing 777, а второму пилоту объявили выговор.

Теги: «Аэрофлот», авиалинии, Подмосковье
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