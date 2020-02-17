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У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали

Фото: mirafoto / imagebroker.com / Global Loom Press

Институт развития интернета (ИРИ) получил более 1,2 тыс. заявок на почти 25 млрд руб. на создание интернет-контента для молодежи в 2020 году. Документ есть в распоряжении РБК.

Первая из трех планируемых волн конкурса стартовала 20 января. Чтобы оценить все поступившие проекты, сроки оглашения результатов конкурса сместили. Победители будут объявлены 17 марта. При оценке проектов будут учитываться качество контента, охват и реакция аудитории, а также сметная стоимость производства.

На конкурс представили веб-сериалы, фильмы, игры, реалити-шоу, мобильные приложения и онлайн-фестивали. Особое внимание, по данным ИРИ, уделили теме 75-летия Победы.

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Конкурс проводится по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематические направления первой волны назвали «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

Средства на создание интернет-контента для молодежи выделяются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». В этом году субсидия составляет 3 млрд руб. Таким образом, сумма заявок существенно превышает ее объем.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что на поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. По его словам, при принятии решения о субсидировании проектов в интернете власти опирались на опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов.

В ноябре 2019 года Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить ИРИ статусом координационного центра, ответственного за организацию производства социально значимого контента для молодежи. Тогда сообщалось, что в случае наделения ИРИ этим статусом, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию.

Институт развития интернета был создан в 2015 году по инициативе администрации президента. Его учредителями стали Герман Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиа-коммуникационный союз и РОЦИТ.

Теги: госсубсидии, игры, реалити-шоу, Институт развития интернета
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