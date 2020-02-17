У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали

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Институт развития интернета (ИРИ) получил более 1,2 тыс. заявок на почти 25 млрд руб. на создание интернет-контента для молодежи в 2020 году. Документ есть в распоряжении РБК.

Первая из трех планируемых волн конкурса стартовала 20 января. Чтобы оценить все поступившие проекты, сроки оглашения результатов конкурса сместили. Победители будут объявлены 17 марта. При оценке проектов будут учитываться качество контента, охват и реакция аудитории, а также сметная стоимость производства.

На конкурс представили веб-сериалы, фильмы, игры, реалити-шоу, мобильные приложения и онлайн-фестивали. Особое внимание, по данным ИРИ, уделили теме 75-летия Победы.

Конкурс проводится по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематические направления первой волны назвали «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».