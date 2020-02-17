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Аэроэкспресс сломался по пути из Москвы к аэропорту Внуково

Фото: АГН «Москва»

Три аэроэкспресса во Внуково были задержаны из-за технической неисправности одного из них, сообщили РБК в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

По словам представителя компании, поезд с неисправностью простоял около часа, два других поезда задержались с прибытием на 20–30 минут.

В пресс-службе отметили, что при задержке поезда от 15 минут компания компенсирует пассажирам стоимость билетов на аэроэкспресс. В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также обещала компенсировать затраты, понесенные пассажиром. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам компании возле информационных стоек компании и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте компании.

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Представитель экстренных служб столицы сообщил «РИА Новости», что инцидент произошел на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.

Теги: «Аэроэкспресс», аэропорт Внуково, новости РБК
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