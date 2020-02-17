Аэроэкспресс сломался по пути из Москвы к аэропорту Внуково

Фото: АГН «Москва»

Три аэроэкспресса во Внуково были задержаны из-за технической неисправности одного из них, сообщили РБК в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

По словам представителя компании, поезд с неисправностью простоял около часа, два других поезда задержались с прибытием на 20–30 минут.

В пресс-службе отметили, что при задержке поезда от 15 минут компания компенсирует пассажирам стоимость билетов на аэроэкспресс. В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также обещала компенсировать затраты, понесенные пассажиром. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам компании возле информационных стоек компании и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте компании.

Представитель экстренных служб столицы сообщил «РИА Новости», что инцидент произошел на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.