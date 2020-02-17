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Синоптики сообщили о похолодании в марте

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Морозы до минус 10 градусов возможны в марте в европейской части России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Март — это зимний месяц по климатическому определению. Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное. Но зима нынешняя настолько фантастически теплая, что кажется, такого быть не может. Это совершенно нормальное явление, поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7–10 градусов», — рассказал он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РБК, что весеннее тепло придет в Центральную Россию на текущей неделе. По его словам, в начале недели будет «триумвират тепла»: в течение трех дней возможны температурные рекорды. Однако, по мнению синоптика, похолодание вернется уже в марте.

Теги: погода, новости РБК, похолодание, март
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