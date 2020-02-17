МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

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В Москве 17 февраля ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 14–19 м/c, сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

Ведомство рекомендует обходить шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в начале недели в Москве усилится ветер. По его словам, это связано в перемещением по направлению к столице «очень теплых воздушных масс».

В центре «Фобос» также предупреждали о небольшом дожде и плюсовой температуре — днем 17 февраля в Москве будет плюс 4–6 градусов.