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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Москве 17 февраля ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 14–19 м/c, сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

Ведомство рекомендует обходить шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в начале недели в Москве усилится ветер. По его словам, это связано в перемещением по направлению к столице «очень теплых воздушных масс».

В центре «Фобос» также предупреждали о небольшом дожде и плюсовой температуре — днем 17 февраля в Москве будет плюс 4–6 градусов.

Теги: ветер, Москва, прогноз погоды
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