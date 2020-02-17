Во Владивостоке произошла массовая автоавария

Во Владивостоке произошло массовое ДТП, в котором столкнулись десять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Столкновение произошло на улице Тунгусская на фоне плохих метеоусловий. Машины получили механические повреждения. Кроме того, полиция сообщает об одном пострадавшем. По их данным, стоявший около своего автомобиля 48-летний мужчина получил перелом бедра, когда на него наехал Suzuki Jimny.

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.

По информации МЧС по Приморскому краю, в регион пришел циклон с обильными осадками. Во Владивостоке за сутки выпало 15 мм снега. На дорогах круглосуточно работает спецтехника.

Тем не менее, был перенесен 41 междугородний автобусный рейс. В предыдущие сутки в Приморье было зафиксировано 103 ДТП.