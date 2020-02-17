СМИ сообщили об изнасиловании таксистом своей пассажирки в Ростове

Водителя такси в Ростове-на-Дону разыскивают по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает портал 1Rnd.

Издание «Регион Online» пишет, что разыскивается водитель сервиса «Яндекс.Такси».

По информации СМИ, инцидент произошел в Советском районе города. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что водитель белой Skoda Rapid, прибывший на вызов, совершил над ней действия насильственного характера.

Детали произошедшего не озвучивается, полиция сейчас устанавливает личность подозреваемого.

В феврале стало известно, что в Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который подозревается в серии изнасилований и убийств.