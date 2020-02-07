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Жителя Ростовской области будут судить по обвинению в серии убийств

Фото: sledcom.ru

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района, которого обвиняют в серии изнасилований и убийств женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В октябре 2018 года на территории жилого комплекса «Суворовский» в Ростове-на-Дону было найдено тело 25-летней девушки. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый — Давид Сарабашян.

По версии следствия, он напал на девушку, придушил ее с помощью куртки, после чего изнасиловал, убил и ограбил. Подозреваемый был арестован. В ходе расследования силовики получили доказательства причастности Сарабашяна к другим аналогичным преступлениям, сообщает СК.

Первые два убийства, по информации СК, он совершил еще почти 20 лет назад, когда нес службу в ростовской воинской части. Правоохранители считают, что в октябре и апреле 2000 года Сарабашян напал на женщин 27 и 32 лет. Он накидывал им на шею ремень, перетаскивал в безлюдные места, насиловал, а потом душил. Оба преступления он совершил, самовольно покинув воинскую часть, указывает СК.

Еще два преступления подозреваемый совершил в ноябре 2001 года и в июле 2003 года. Тогда его жертвами стали 16-летняя девушка и 41-летняя женщина. В марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но она смогла оказать ему «активное сопротивление».

В ходе судебно-психиатрической экспертизы удалось установить, что обвиняемый не страдает каким-либо психическим расстройством, у него было выявлено расстройство сексуального характера — садизм.

Уголовное дело в отношении Сарабашяна, открытое сразу по пяти статьям УК, было передано в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131), изнасиловании (ч. 1 ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132), пяти эпизодах убийства (п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158).

Теги: Ростовская область, убийство, изнасилование
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