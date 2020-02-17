На железнодорожной станции в Хабаровском крае произошел пожар

На территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района Хабаровской области произошел пожар. Об это сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание случилось в отдельностоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части в 3:00 по местному времени (19:00 16 февраля мск).

У здания загорелась крыша, пожару была присвоена повышенная сложность, так как существовала угроза распространения огня на стоящий по соседству гараж. Пламя было локализовано на площади 1200 кв. м.

На место происшествия был направлен пожарный поезд и более 20 человек личного состава. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

14 февраля в Челябинской области произошел пожар на складе, где хранилась пластиковая продукция. Огонь охватил площадь в 2000 кв. м. В результате ЧП на складе обрушилась кровля.