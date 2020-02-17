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В Карелии перевернулся автобус с 19 пассажирами

Вечером 16 февраля в Республике Карелия произошло ДТП, в результате которого автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом пишет «РИА Новости».

По информации регионального МЧС, инцидент произошел в 22:30 на 320 километре трассы Санкт-Петербург — Сортавала в Питкярантском районе.

По данным «РИА Новости», в автобусе находились 19 человек. Их осматривают прибывшие на место происшествия медики, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

Как сообщили изданию в ГИБДД Карелии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В экстренных службах сообщили, что в автобусе ехали российские туристы, которые направлялись в Финляндию из Петрозаводска.

15 февраля в Калмыкии произошла автоавария с грузовиком и автобусами, в результате которой пострадали шесть человек.

В районе поселка Аршань-Зельмень к северу от Элисты автобус врезался в ехавший впереди автобус, который в свою очередь столкнулся со стоявшим на обочине «КамАЗом». Пострадали водители автобусов, грузовика и трое пассажиров одного из транспортных средств.

Теги: ДТП, Карелия
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