В Карелии перевернулся автобус с 19 пассажирами

Вечером 16 февраля в Республике Карелия произошло ДТП, в результате которого автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом пишет «РИА Новости».

По информации регионального МЧС, инцидент произошел в 22:30 на 320 километре трассы Санкт-Петербург — Сортавала в Питкярантском районе.

По данным «РИА Новости», в автобусе находились 19 человек. Их осматривают прибывшие на место происшествия медики, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

Как сообщили изданию в ГИБДД Карелии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В экстренных службах сообщили, что в автобусе ехали российские туристы, которые направлялись в Финляндию из Петрозаводска.

15 февраля в Калмыкии произошла автоавария с грузовиком и автобусами, в результате которой пострадали шесть человек.