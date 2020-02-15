Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком в Калмыкии

Фото: 08.mchs.gov.ru

В Калмыкии в результате аварии с двумя пассажирскими автобусами и «КамАЗом» на трассе Р-22 «Каспий» пострадали шесть человек, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

По данным ведомства, авария с участием двух автобусов и грузовика произошла утром в субботу, 15 февраля, в районе поселка Аршань-Зельмень к северу от Элисты. Первый автобус с 20 пассажирами направлялся из Москвы в Элисту, а второй перевозил из столицы в Хасавюрт 30 человек.

Всех пострадавших госпитализировали. По информации МЧС, детей среди них нет.

Как сообщили в МВД Калмыкии, один из автобусов врезался во впереди идущий, после чего тот въехал в остановившийся для ремонта на обочине «КамАЗ». В результате происшествия пострадали водители автобусов и три пассажира одного из них, а также водитель грузовика.

В Тамбовской области на автодороге Р-22 «Каспий» в пятницу, 14 февраля, столкнулись «Газель» и фура. Погибли пять человек.