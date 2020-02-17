Общество , 17 фев, 00:13
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Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье
Дети, родители которых погибли в результате стрельбы в подмосковном поселке Селятино, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова, пишет «РИА Новости».
По ее словам, инцидент произошел в многодетной семье. Без родителей остались пять детей, четверо из которых — несовершеннолетние.
«Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей», — сказала Мишонова.
По ее словам, власти будут работать с родственниками детей, которые смогли бы взять их под опеку.
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