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Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье

Дети, родители которых погибли в результате стрельбы в подмосковном поселке Селятино, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, инцидент произошел в многодетной семье. Без родителей остались пять детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

«Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей», — сказала Мишонова.

По ее словам, власти будут работать с родственниками детей, которые смогли бы взять их под опеку.

Материал дополняется

Теги: стрельба, Ксения Мишонова, Подмосковье
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