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СК назвал возможный мотив стрельбы в Подмосковье

По версии следствия, многодетный отец застрелил жену в подмосковном поселке из-за конфликта на фоне развода, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, передает «РИА Новости».

По ее словам, тела супругов нашли в общежитии в поселке Селятино Наро-Фоминского района.

Мужчина застрелил жену из обреза охотничьего ружья в присутствии сына, после чего покончил с собой. По словам Врадий, остальные дети в тот момент находились у родственников.

Как сообщал Telegram-канал Mash, мужчина открыл стрельбу из-за бедности. По данным ресурса, хоть супруги и состояли в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе в общежитии. Находившийся во время случившегося с ними восьмилетний сын не пострадал и обратился к соседям, которые и вызвали полицию, сообщает канал.


 

Теги: убийство, Подмосковье, стрельба
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