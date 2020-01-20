Легковушка врезалась в маршрутку в Подмосковье

Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Сергиев Посад в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Авария произошла накануне возле дома № 23 на Старом Ярославском шоссе. По данным ведомства, маршрутка стояла на остановке общественного транспорта. Лобовое столкновение с легковушкой случилось из-за нарушения правил дорожного движения.

В главке сообщили, что есть пострадавшие. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России пишет, что в результате аварии погиб один человек и четверо получили ранения.

Агентство «Москва» со ссылкой на главк МВД по Московской области отмечает, что легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. Погиб водитель легковушки. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.