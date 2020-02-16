Захарова предложила узнать у Госдепа смысл пожелания Помпео удачи Лаврову

Мария Захарова и Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала уточнить у Госдепа, в чем был смысл пожелания госсекретаря США Майка Помпео, с которым он обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после встречи. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, все-таки их министр сказал», — отметила она (цитата по ТАСС).

Лавров и Помпео в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля провели переговоры, после которых, как сообщила Захарова, американский госсекретарь пожелал российскому министру удачи, произнеся «на весь коридор» фразу Good luck! Она отметила, что поступок госсекретаря США удивил и других дипломатов.



