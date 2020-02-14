Захарова сообщила о фразе Помпео Good Luck! после встречи с Лавровым

Фото: Мария Захарова / Facebook

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео закончилась пожеланием удачи со стороны американского дипломата. Об этом сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор «Good luck» («Удачи!». —РБК). Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала дипломат.

14 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, которая проводится с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина. В ней принимают участие более 800 делегатов. Лавров возглавляет российскую делегацию. В этом году, как и годом ранее, президент России Владимир Путин на конференцию не поехал.