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Вирус из Китая ,  
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На Тайване зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Фото: Walid Berrazeg / Global Look Press

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зафиксировали на Тайване. Об этом говорится в заявлении Центрального телевидения Китая на странице в Twitter.

Отмечается, что жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина, который за последнее время не выезжал за пределы острова.

Также на Тайване подтвердили два новых случая заражения вирусом. По последним данным, число заболевших на острове достигло 20 человек.

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15 февраля первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали во Франции. Умер 80-летний мужчина, приехавший во Францию из провинции Хубэй в середине января.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Бельгии, Испании, Италии, Канаде, США, России, Японии, Сингапуре, Малайзии, Непале, Австралии и в других странах.

По данным китайских властей на 16 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 68,5 тыс. человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.

Теги: коронавирус, Тайвань
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