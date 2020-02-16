На Тайване зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Фото: Walid Berrazeg / Global Look Press

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зафиксировали на Тайване. Об этом говорится в заявлении Центрального телевидения Китая на странице в Twitter.

Отмечается, что жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина, который за последнее время не выезжал за пределы острова.

Также на Тайване подтвердили два новых случая заражения вирусом. По последним данным, число заболевших на острове достигло 20 человек.

15 февраля первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали во Франции. Умер 80-летний мужчина, приехавший во Францию из провинции Хубэй в середине января.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Бельгии, Испании, Италии, Канаде, США, России, Японии, Сингапуре, Малайзии, Непале, Австралии и в других странах.

По данным китайских властей на 16 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 68,5 тыс. человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.