Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Фото: Егор Журавлёв / Flickr

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула. Об этом сообщают «Фонтанка.ру», «Невские новости» и 78.ru.

По данным «Фонтанки.ру», это удалось установить с помощью видеокамер. Молодой человек девушки рассказал изданию, что на записи был запечатлен момент ее падения в Неву утром 29 января, когда девушка шла с корпоратива. Однокурсница утонувшей рассказала газете, что падение произошло на набережной Лейтенанта Шмидта. Родственники, в свою очередь, сообщили изданию, что с 6 февраля тело девушки ищут водолазы, но пока найти его не удалось.

При этом издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что тело девушки нашли. В публикации уточняется, что для подтверждения еще должна пройти процедура опознания.

Кроме того, информацию о гибели девушки подтвердили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге.

Девушка покинула бар на Биржевой линии Васильевского острова утром 29 января, и после этого ее больше никто не видел, сообщала «Фонтанка. ру». Кроме того, с того дня не работал ее телефон.