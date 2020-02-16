Глава МИД Японии заявил о переходе к новому этапу в переговорах с Россией

Переговоры России и Японии о заключении мирного договора переходят на новый этап. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, передает телеканал NHK.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются, и мы перешли от противостояния к более позитивной дискуссии», — сказал он.

Накануне Тосимицу Мотэги встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В российском дипведомстве рассказали, что министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности график политического диалога и некоторые актуальные международные вопросы.