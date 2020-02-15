В Сети появилось фото с места стрельбы в Калининграде
В соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото с места стрельбы в Калининграде, в результате которой погибли два человека. Снимок появился в группе «Калининград ДТП ЧП».
Свидетель опубликовал фотографию автоматического стрелкового оружия, которое лежит на мощеной улице, оцепленной правоохранительными органами.
Стрельба произошла около Центрального рынка города на улице Баранова. Ее закрыли для движения. Портал «Новый Калининград» сообщал, что стрелявшего госпитализировали. По данным издания, погибли муж и жена, которые торговали на рынке. Их сын получил ранения, его госпитализировали.