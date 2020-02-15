В Сети появилось фото с места стрельбы в Калининграде

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото с места стрельбы в Калининграде, в результате которой погибли два человека. Снимок появился в группе «Калининград ДТП ЧП».

Свидетель опубликовал фотографию автоматического стрелкового оружия, которое лежит на мощеной улице, оцепленной правоохранительными органами.

Фото: Владислав Шевченко / "ВКонтакте"

Стрельба произошла около Центрального рынка города на улице Баранова. Ее закрыли для движения. Портал «Новый Калининград» сообщал, что стрелявшего госпитализировали. По данным издания, погибли муж и жена, которые торговали на рынке. Их сын получил ранения, его госпитализировали.