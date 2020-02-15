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В Сети появилось фото с места стрельбы в Калининграде

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото с места стрельбы в Калининграде, в результате которой погибли два человека. Снимок появился в группе «Калининград ДТП ЧП».

Свидетель опубликовал фотографию автоматического стрелкового оружия, которое лежит на мощеной улице, оцепленной правоохранительными органами.

Фото: Владислав Шевченко / "ВКонтакте"

Стрельба произошла около Центрального рынка города на улице Баранова. Ее закрыли для движения. Портал «Новый Калининград» сообщал, что стрелявшего госпитализировали. По данным издания, погибли муж и жена, которые торговали на рынке. Их сын получил ранения, его госпитализировали.

Открывший стрельбу в Калининграде мужчина умер в больнице
Общество

В региональном следственном управлении СК рассказали, что открывший стрельбу мужчина умер в больнице. В ведомстве отметили, что причиной происшествия стала личная неприязнь.

Теги: Калининград, стрельба
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Открывший стрельбу в Калининграде мужчина умер в больнице
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