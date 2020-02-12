Израиль засек запуск снаряда из сектора Газа

Израильские военные засекли запуск снаряда из сектора Газа, передает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны.

По данным военных, сирены сработали в полях и в незаселенных районах на юге Израиля, сообщений о пострадавших не поступало.

Какой снаряд ударил по израильской территории — ракетный или минометный, в Армии обороны не уточнили.

В предыдущий раз Израиль заявил о выпущенной по своей территории ракете из Газы 10 февраля. Ответственным за запуск он назвал радикальное палестинское движение ХАМАС, в ответ атаковав несколько его военных постов.