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Общество ,  
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СМИ сообщили о задержании во Франции художника Павленского

Петр Павленский   (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Российский художник-акционист Петр Павленский, который ранее утверждал, что он стоял за публикацией интимных видеороликов с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, был арестован в субботу днем в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По данным собеседника телеканала в правоохранительных органах, Павленский находился в розыске со 2 января за «причинение вреда опасным способом в составе организованной преступной группы», а его сегодняшнее задержание не связано с недавним скандалом.

Как уточняет газета Parisien, художника, проживающего во Франции с 2017 года, задержали на выходе из отеля за участие в драке, которая произошла 31 декабря прошлого года в доме адвоката Хуана Бранко. В прокуратуре Парижа Le Figaro подтвердили, что 35-летний Павленский «был арестован в рамках расследования, проведенного по факту умышленного преступления с применением оружия, совершенного в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года». По данным Mediapart, два человека тогда получили ножевые ранения.

Ранее Павленский заявил, что он опубликовал на своем сайте Pornopolitique интимные видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам художника, Гриво в своей предвыборной кампании позиционировал себя как «образцовый семьянин, который хочет стать представителем и защитником всех семей Парижа». После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов. Также позднее стало известно, что сайт Павленского, на котором он опубликовал компромат на политика, заблокирован.

Теги: Петр Павленский, Франция
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