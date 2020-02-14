В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла на 499-м км автодороги Р-22 «Каспий». «В результате лобового столкновения автомобиля «Газель» и фургона — это грузовик с полуприцепом, погибли пять человек», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на месте аварии работает оперативно-следственная группа, также выехало руководство ГИБДД и УМВД.

Как уточняет «Новый Тамбов» со ссылкой на областной главк МЧС, при столкновении произошло возгорание «Газели», все погибшие находились в ней. Водителя фуры госпитализировали.

В начале февраля в Кабардино-Балкарии столкнулись «Газель» и автомобиль Lada Granta. В результате погиб водитель легковой машины, пассажиры «Газели» получили травмы.