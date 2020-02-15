Прокуратура начала проверку после гибели машиниста в поезде «Ласточка»

Фото: АГН «Москва»

Приволжское следственное управление СК на транспорте организовало проверку по факту гибели машиниста скоростного поезда «Ласточка» на станции Владимир. Также пострадал помощник машиниста, ему была оказана медицинская помощь, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 февраля. Проезд находился на стоянке на станции. Пассажиров в нем не было, однако в пассажирском купе находились два сотрудника «Российских железных дорог» (РЖД): это машинист и помощник машиниста.

Проверяется версия об отравлении угарным газом вследствие использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем. Место происшествия осмотрели следователи и сотрудники транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В конце января пассажирский поезд «Ласточка», следовавший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную остановку по техническим причинам. Поезд № 745 был остановлен на станции Беленихино (Белгородская область) в 13:23. Состав продолжил путь через 1 час 49 минут.