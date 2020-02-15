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Британия заявила о гордости за однополые браки в ответ на слова Путина

Фото: Gail Orenstein / Global Look Press

Великобритания гордится тем, что легализовала однополые браки, и призвала международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств. Об этом представитель МИД Британии заявил «РИА Новости».

Таким образом в Форин-офисе прокомментировали слова российского президента Владимира Путина, который накануне пообещал сохранить понятия «мама» и «папа» в стране.

«Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

13 февраля во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Путин заявил, что однополые браки в России не будут узаконены, а супружеством будет считаться исключительно союз мужчины и женщины.

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Президент заявил, что пока он находится на своем посту, понятия «родитель № 1» и «родитель № 2» не заменят маму и папу.

Теги: Владимир Путин, однополые браки, Великобритания
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