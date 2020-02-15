Восемь студентов пострадали в ходе конфликта в общежитии Тульской области
Восемь студентов были госпитализированы в результате конфликта в общежитии одного из вузов Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел в городе Новомосковск. Там произошел конфликт между учащимися вуза и персоналом общежития. По предварительной информации, причиной стала кухня общежития, которую запирают на ночь по инструкции. Студенты требовали, чтобы помещение было открыто.
В итоге восемь студентов были доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным химическим веществом. По предварительной версии, кто-то из участников конфликта распылил газовый баллончик.
Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
В конце января в Севастополе с признаками отравления в инфекционную больницу попали семь студентов входящего в местный госуниверситет Института ядерной энергии и промышленности. У учащихся отмечалось пищевое отравление, в частности — симптомы гастроэнтерита. Их состояние оценивалось медиками как средней тяжести. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование инцидента.