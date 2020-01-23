Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза Политика, 00:25 Палестина предостерегла Израиль и США от заключения «сделки века» Политика, 00:21 В Дагестане задержали шестерых участников экстремистской организации Общество, 00:19 Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку Бизнес, 00:01 Лейла Маммедзаде — РБК: «Проблема Зиявудина лежит не в области экономики» Бизнес, 00:00 В Севастополе госпитализировали семь студентов с возможным отравлением Общество, 23 янв, 23:51 Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по Холокосту Политика, 23 янв, 23:35 СКА разгромил казахстанский «Барыс» в домашнем матче КХЛ Спорт, 23 янв, 23:24 Трамп примет в Белом доме Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Ганца Политика, 23 янв, 23:10 Отец французских биатлонистов без вести пропал в горах Канады Спорт, 23 янв, 22:41 В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне очага заражения Общество, 23 янв, 22:33 Суд отказался сократить срок ареста Александру Емельяненко Спорт, 23 янв, 22:23 Эксперты ВОЗ отказались объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае Политика, 23 янв, 22:16 Фигуранта дела о ЧП в отеле Перми отпустили под подписку о невыезде Общество, 23 янв, 22:13
Общество ,  
0 

В Севастополе госпитализировали семь студентов с возможным отравлением

Семь студентов Севастопольского государственного университета госпитализировали в городскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Пациенты поступили в медицинское учреждение 23 января с симптомами гастроэнтерита. Все они являются студентами Института ядерной энергии и промышленности (ныне входит в состав Севастопольского государственного университета — ред.). У них были взяты необходимые анализы.

Ректор университета Владимир Нечаев в беседе с агентством подтвердил, что все студенты находятся в состоянии максимум средней степени тяжести, в тяжелом состоянии никого нет.

Роспотребнадзор сообщил об отравлении 22 человек в спортшколе в Якутии
Общество

«С 21 на 22 января две девочки были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сегодня были госпитализированы еще несколько человек; двое уже выписаны», — отметил Нечаев.

По данному факту Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Теги: Севастополь, студенты, отравление
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил об отравлении 22 человек в спортшколе в Якутии
Общество
В прокуратуре назвали причину массового отравления водой в Кизляре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter