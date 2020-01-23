В Севастополе госпитализировали семь студентов с возможным отравлением

Семь студентов Севастопольского государственного университета госпитализировали в городскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Пациенты поступили в медицинское учреждение 23 января с симптомами гастроэнтерита. Все они являются студентами Института ядерной энергии и промышленности (ныне входит в состав Севастопольского государственного университета — ред.). У них были взяты необходимые анализы.

Ректор университета Владимир Нечаев в беседе с агентством подтвердил, что все студенты находятся в состоянии максимум средней степени тяжести, в тяжелом состоянии никого нет.

«С 21 на 22 января две девочки были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сегодня были госпитализированы еще несколько человек; двое уже выписаны», — отметил Нечаев.