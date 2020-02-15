В Хубэй для борьбы с коронавирусом прибыли более 25 тыс. врачей

Более 25 тыс. медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй, являющуюся очагом распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил замглавы национального комитета по здравоохранению Ван Хэшэн на пресс-конференции.

По его словам, в Хубэй направили 217 медицинских бригад, в составе которых находятся 25 633 врача. Хэшэн отметил, что в это число не входят военные врачи, которых для борьбы с вирусом направила армия.

Непосредственно в столицу провинцию город Ухань направлено 20 374 медработника.

По последним данным данным региональной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя, в провинции коронавирусом 2019-nCoV заражены более 54 тыс. человек. За сутки инфекцию выявили у 2420 человек.