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В Хубэй для борьбы с коронавирусом прибыли более 25 тыс. врачей

Более 25 тыс. медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй, являющуюся очагом распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил замглавы национального комитета по здравоохранению Ван Хэшэн на пресс-конференции.

По его словам, в Хубэй направили 217 медицинских бригад, в составе которых находятся 25 633 врача. Хэшэн отметил, что в это число не входят военные врачи, которых для борьбы с вирусом направила армия.

Непосредственно в столицу провинцию город Ухань направлено 20 374 медработника.

Число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 54 тыс. человек
Общество

По последним данным данным региональной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя, в провинции коронавирусом 2019-nCoV заражены более 54 тыс. человек. За сутки инфекцию выявили у 2420 человек.

139 человек в течение последних суток скончались от вызванных вирусом осложнений. Всего жертвами болезни в Хубэе стали 1457 человек. При этом количество выздоровевших пациентов достигло 4774.

Теги: коронавирус, Китай, врачи
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