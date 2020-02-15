Число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 54 тыс. человек

В китайской провинции Хубэй за сутки было выявлено 2420 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает региональная комиссия по вопросам здравоохранения. Таким образом, общее число заболевших в провинции увеличилось до 54 406 человек.

Кроме того, за сутки в Хубэе от нового заболевания скончались 139 человек. Общее количество умерших от вируса в провинции составляет 1457 человек. Уточняется, что из больниц были выписаны 4774 пациентов.

Согласно оценкам South China Morning Post, по всему миру в результате заражения коронавирусом скончались 1523 человека. Всего зафиксировано 66 894 случая заражения. Выздороветь удалось 7820 пациентам.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано три смерти: в Гонконге, Японии и на Филиппинах.