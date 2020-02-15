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США повысят пошлины на импортируемые из Евросоюза самолеты до 15%

С 18 марта власти США повысят с 10% до 15% пошлины на самолеты, импортируемые из Европейского союза. Об этом этом сообщается на сайте торгового представителя США.

«Соединенные Штаты повышают дополнительные таможенные пошлины, налагаемые на воздушные суда из ЕС, с 10% до 15%, начиная с 18 марта 2020 года», — сказано в сообщении.

В конце 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) дала США разрешение на введение пошлин на товары из Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп назвал это решение «славной победой» для США. По его словам, таким образом Вашингтон выиграл $7,5 млрд. Трамп также добавил, что, ЕС на протяжении многих лет «плохо относился к Соединенным Штатам», о чем свидетельствуют пошлины и торговые барьеры.

Тогда же Торговое представительство США объявило о введении новых пошлин в размере 25% на целый ряд европейских товаров на общую стоимость в $7,5 млрд. Такое решения стало ответом Вашингтона на помощь Брюсселя производителю самолетов Airbus. Американцы несколько лет пытались убедить ВТО в том, что помощь Брюсселя крупнейшему в Европе производителю самолетов наносила серьезный ущерб Boeing. В частности, США утверждают, что предоставленные Airbus денежные средства мешали Boeing успешно конкурировать при продаже лайнеров в страны Европы, Австралию, Китай, Южную Корею и Сингапур.

Теги: США, пошлины, самолеты
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