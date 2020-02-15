В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар по адресу: набережная Обводного канала, д. 134. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в 2-3 этажном кирпичном здании, его площадь составила 300 кв.м. Сообщение о возгорании поступило в 01:57 по местному времени (совпадает с московским). В 02:23 пожару был присвоен второй ранг сложности, а в 3:40 он был локализован.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара были задействованы 32 единицы техники и 113 человек.

Как сообщает 78.ru, пожар произошел в здании бывшего завода «Красный треугольник».

В начале февраля в здании «Лениздата» произошел пожар. Огонь охватил площадь 200 кв. м на четвертом этаже пятиэтажного здания. Сообщение о возгорании поступило в 9:12, полностью потушить пожар удалось к 15:29. В тушении принимали участие 128 человек личного состава и 32 единицы техники. В результате произошедшего никто не пострадал.