ВЦИОМ оценил рейтинг доверия Путину

Рейтинг доверия президента Владимира Путина составил 71,3%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В телефонном опросе, который проводился с 3 по 9 февраля, приняли участие 1,6 тыс. человек. О недоверии главе государства заявили 24,8% респондентов. В конце января процент доверяющих Путину составил 73,9% (максимум за три месяца).

В целом деятельность президента одобрили 65,5% опрошенных. Рейтинг доверия лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому составил 38%, главы КПРФ Геннадия Зюганова — 33,7%, возглавляющий «Справедливую Россию» Сергей Миронов получил 29,8%.