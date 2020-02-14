Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Forbes оценил предвыборные затраты Блумберга на мемы в $1,5 млн Политика, 22:33 Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России Общество, 22:30 В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом Политика, 22:13 Мужчина совершил самоубийство в психбольнице в Ставрополе Общество, 21:52 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 21:50 «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках Спорт, 21:40 В Москве суд обязал МХАТ им. Горького выплатить актерам более ₽700 тыс. Общество, 21:34 Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз» Общество, 21:20 CAS сократил на треть допинговую дисквалификацию российского ходока Спорт, 21:13 В Египте выявили первый случай заболевания коронавирусом Общество, 21:13 Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Общество, 21:01 Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США Спорт, 20:59 ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта Технологии и медиа, 20:55 Экономика любви: сколько мы тратим на День святого Валентина Quote, 20:48
Политика ,  
0 

В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом

Турецкий новостной портал Haber7 опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент падения вертолета. По данным телеканала, речь идет о вертолете, принадлежащем сирийским вооруженным силам.

На кадрах видно, как загоревшийся в небе вертолет стремительно падает на землю.

14 февраля турецкое агентство Anadolu cо ссылкой на сирийскую оппозицию сообщило о том, что в районе населенного пункта Куптан-аль-Джабаль в Сирии был сбит вертолет, следовавший из Алеппо. По данным агентства, вертолет сбила сирийская оппозиция. В результате погиб экипаж.

Это второй раз за неделю, когда турецкие военные сообщают о сбитом в Сирии вертолете. 11 февраля Минобороны Турции заявило, что сирийская оппозиция сбила авиасредство в районе населенного пункта Саракиб.

Теги: Сирия, Алеппо, вертолет, видео
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
Политика
Турция обвинила войска Асада в гибели четырех военных в сирийском Идлибе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter