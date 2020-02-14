В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом

Турецкий новостной портал Haber7 опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент падения вертолета. По данным телеканала, речь идет о вертолете, принадлежащем сирийским вооруженным силам.

На кадрах видно, как загоревшийся в небе вертолет стремительно падает на землю.

14 февраля турецкое агентство Anadolu cо ссылкой на сирийскую оппозицию сообщило о том, что в районе населенного пункта Куптан-аль-Джабаль в Сирии был сбит вертолет, следовавший из Алеппо. По данным агентства, вертолет сбила сирийская оппозиция. В результате погиб экипаж.

Это второй раз за неделю, когда турецкие военные сообщают о сбитом в Сирии вертолете. 11 февраля Минобороны Турции заявило, что сирийская оппозиция сбила авиасредство в районе населенного пункта Саракиб.