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Мужчина совершил самоубийство в психбольнице в Ставрополе

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Мужчина покончил с собой возле психиатрического отделения больницы в Ставрополе, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина ранее неоднократно пытался свести счеты с жизнью. В итоге он совершил суицид, когда родственники привезли его в медицинское учреждение. На месте происшествия следователи и криминалисты управления СК по Ставропольскому краю устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство «Интерфакс Юг» со ссылкой на источник сообщило, что в приемном покое больницы был слышен выстрел. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что погибший — мужчина 1959 года рождения. «Возле приемного покоя мужчина убежал от сопровождающих его родственников, забежал за здание, где и произошел инцидент», — цитирует своего собеседника агентство.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в Ставропольской клинической психиатрической больнице № 1. РБК направил запрос в администрацию Ставропольской клинической психиатрической больницы № 1.

Кроме самого мужчины никто больше не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию больницы. В Минздраве Ставропольского края сообщили агентству, что необходимости эвакуировать пациентов и сотрудников учреждения не было, также пациентам не потребовалась дополнительная психологическая помощь.

Ранее в Москве задержали мужчину, который пригрозил совершить самоубийство рядом с метро «Щелковская». Сотрудники полиции сопроводили его в территориальное отделение МВД по району Северное Измайлово. Также вызвали бригаду медиков для оказания мужчине специальной помощи, так он проявлял «признаки неадекватного поведения», сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Теги: новости РБК, Ставрополь
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