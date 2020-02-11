Общество , 11 фев, 18:30
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В Москве задержали угрожавшего суицидом у станции метро мужчину
Мужчина, который рядом с метро «Щелковская» пригрозил совершить суицид, доставлен в полицию, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Мужчина препровожден сотрудниками полиции в территориальное отделение МВД по района Северное Измайлово. Ему вызвана бригада медиков для оказания ему специальной помощи, так как мужчина проявляет признаки неадекватного поведения», — гворится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно как мужчина забрался на козырек одного из магазинов и угрожал совершить суицид.
15 января вооруженный ножом мужчина пытался взять в заложники женщину в одной из башен «Москва-Сити». Однако тогда он был обезврежен сотрудниками МВД, не успев нанести вреда своей жертве.