В Москве задержали угрожавшего суицидом у станции метро мужчину

Фото: АГН «Москва»

Мужчина, который рядом с метро «Щелковская» пригрозил совершить суицид, доставлен в полицию, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Мужчина препровожден сотрудниками полиции в территориальное отделение МВД по района Северное Измайлово. Ему вызвана бригада медиков для оказания ему специальной помощи, так как мужчина проявляет признаки неадекватного поведения», — гворится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно как мужчина забрался на козырек одного из магазинов и угрожал совершить суицид.

15 января вооруженный ножом мужчина пытался взять в заложники женщину в одной из башен «Москва-Сити». Однако тогда он был обезврежен сотрудниками МВД, не успев нанести вреда своей жертве.