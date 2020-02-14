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Политика ,  
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Врио губернатора Калужской области представили властям региона

Владислав Шапша (Фото: admoblkaluga.ru)

В Калуге прошла церемония представления врио губернатора области Владислава Шапши властям и общественности региона. Временного главу региона представил заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, сообщает ТАСС.

Еремин отметил, что Шапшу в регионе хорошо знают, так как «все его действия связаны с Калужской областью».

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Накануне президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию Анатолия Артамонова, возглавлявшего Калужскую область с 2000 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.

Шапша уже заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы Калужской области, передает «РИА Новости». «Да», — сказал он в ответ на вопрос о своем участии в выборах, которые пройдут 13 сентября.

Шапша родился в Обнинске (Калужская область) в 1972 году, окончил Обнинский институт атомной энергетики и Государственный университет управления. В 2006 году он стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем его заместителем, а в сентябре 2015-го занял пост главы администрации города.

Теги: Калужская область, губернатор
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