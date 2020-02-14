«МедИнвестГрупп» купила долю Baring Vostok в сети клиник ЕМС

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Группа компаний «МедИнвестГрупп» объявила о приобретении у фонда Baring Vostok доли в капитале «Европейского медицинского центра» (ЕМС). Сумма, которую покупатель заплатил за 27,78% в капитале ЕМС, в сообщении, поступившем в РБК, не раскрывается.

Партнер Baring Vostok Константин Повстяной назвал инвестицию в покупку доли в ЕМС (фонд вошел в капитал компании в 2012 году) одной из самых успешных в портфеле фонда.

В свою очередь генеральный директор EMC Андрей Яновский сказал, что в компании ожидают от прихода нового инвестора «синергетического эффекта в реализации совместных проектов, в том числе в регионах».

В состав EMC входят семь медицинских центров в Москве и Московской области общей площадью более 41 тыс. кв. м. Штат EMC насчитывает более 600 врачей, в том числе из Франции, Испании, Японии, США и Израиля. В рейтинге крупнейших частных клиник России по версии Forbes за 2019 год ЕМС находится на третьем месте.