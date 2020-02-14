В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

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В России приступили к сборке фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной компании.

Окончательная сборка корпуса самолета пройдет после того, как Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» изготовит на авиазаводе «Сокол» семь отсеков фюзеляжа. Помимо этого, в производстве заняты заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске, а финальная сборка всего судна пройдет на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

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