Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

К 2021 году ОАК должна расширить инфраструктуру для серийного производства и обслуживания самолетов Ил-114-300. В дополнение к уже выделенным ранее на проект 9,6 млрд руб., кабмин докапитализирует корпорацию на 2,2 млрд руб.

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В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Бюджет внесет в уставной капитал госкорпорации 2.,22 млрд руб., которые позднее будут распределены между АО «Авиастар-СП», АО «РСК «МиГ» и ПАО «ВАСО». «Средства будут направлены на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300», — пояснили в правительстве.

Планируется, что всего в эксплуатацию будут введены объекты инфраструктуры площадью 8,5 тыс. кв.м. Проектная документация будут утверждена до 1 сентября, а сами объекты будут сданы в 2021 году.

»​Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300 путем реконструкции и технического перевооружения предприятий ПАО «OAK», — говорится в постановлении.

Ил-114 был разработан в Советском Союзе и совершил первый полет в 1990 году. Это пассажирский ближнемагистральный самолет (дальность до 1,5 тыс. км), предназначенный для эксплуатации на местных авиалиниях. Его выпуск должен был вестись на Ташкентском авиазаводе, однако после распада Союза от производства за пределами России отказались.