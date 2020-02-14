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В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК. По данным СМИ, речь идет о бывшем старшем прокуроре Игоре Чельдиеве.

57-летнего мужчину подозревают в убийстве, в отношении него по соответствующей статье заведено уголовное дело.

На участке экс-прокурора в Северной Осетии обнаружили труп женщины
Общество

Женщина ушла из дома в селе Кобан и пропала 4 января. Ее тело нашли 13 февраля на участке загородной дачи экс-прокурора. Как сообщал портал «Регион online», это произошло во время второго по счету обыска: подозреваемый «занервничал» и сам заявил, что его сожительница упала и ударилась головой.


 

Теги: Северная Осетия, прокурор, убийство
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