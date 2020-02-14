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Общество ,  
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На участке экс-прокурора в Северной Осетии обнаружили труп женщины

На участке загородной дачи бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева нашли тело пропавшей в начале января женщины. Об этом сообщает портал «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Также об этом пишут РЕН ТВ и «Пятый канал».

«Регион online» уточняет, что речь идет о Ирине Боженко, которая не выходила на связь с 4 января. По информации портала, женщина была сожительницей Чельдиева. В публикации отмечается, что тело нашли после второго обыска на даче мужчины, когда тот «занервничал» и сам сообщил, что Боженко упала и ударилась головой. В пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии порталу сообщили, что сейчас решается вопрос о задержании экс-прокурора.

Как пишет «Пятый канал», после обнаружения тела Чельдиев написал явку с повинной. Телеканал отмечает, что причиной убийства мог стать конфликт на бытовой почве.

На сайте управления СК России по Северной Осетии сообщается, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела пропавшей в начале январе 44-летней женщины на участке, где та проживала вместе с местным жителем. Дело возбуждено по 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Имен в сообщении ведомства нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по республике Северная Осетия-Алания РБК посоветовали обратиться за информацией в Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления СК России.

Согласно сайту прокуратуры Северной Осетии, в 2017 году Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

Теги: Северная Осетия, прокурор, новости РБК
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